Звезды делали все, чтобы не стать одинокими

12 лет назад на российском телеканале "Первый" вышел стартовый выпуск шоу "Давай поженимся"

За это время не передаче побывало множество людей, в том числе и звезд. Давайте вспомним некоторых знаменитостей, которые засветились на скандальном шоу.

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова пришла на шоу в 2016 году, пишет wday.ru. Выбирать звезда должна была из трех кавалеров: миллионера из Кении, олигарха из России и обеспеченного мужчины из Америки.

Как видим, продюсеры учли запросы балерины, ведь она говорила, что избранник должен возить ее на частном самолете.

Невзирая на отговоры ведущей программы Ларисы Гузеевой, Волочкова все же выбрала американца. Однако эти отношения быстро закончились, после чего балерина закрутила еще несколько романов.

Ольга Бузова появилась в программе в 2011 году. Девушка предупредила, что ей нужен жених, который подстроится под ее ритм жизни. За сердце блондинки боролись: путешественник Анатолий и два Вадима, строитель и «скромный олигарх».

В студии произошел скандал, который быстро разрешили. К Оле подбежала девушка, уверявшая, что Бузова - разлучница.

После этого передача продолжилась, но ни один из кавалеров не подходил Ольге, о чем говорили и ведущие, мол все скучные. Все же Ольга выбрала одного из Вадимов, но отношения не сложились.

В этом же году на проекте появилась Виктория Боня. Светская львица выбрала 30-летнего баяниста-виртуоза, с которым отношения также не получили продолжения.

Эпатажная бывшая телеведущая Дана Борисова появилась на шоу два раза. Во втором случае блондинка выбрала женатого зажиточного банкира Владимира, который зачитал ей стихи. Увы с мужчиной у звезды также ничего не вышло.

Также на шоу побывали артисты Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев и Виктория Дайнеко.

Напомним, что эпатажная Бузова украсила бюст камнями и посветила прелестями у всех на глазах: «Кайф».

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