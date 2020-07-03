Відома київська модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, засвітила свої «диньки» у всій красі

Свіже фото модель опублікувала у себе в Instagram, передає Politeka.net. Красуня вибрала для прогулянки на вулиці чорний комбінезон, який максимально обтягнув її ідеальну фігуру. Нові груди Омович, які вона нещодавно збільшила за допомогою пластичної операції, ледь не випали з глибокого декольте. Красуня стояла на вулиці і позувала на камеру. Видно, що перед публікацією над фото попрацювали в фотошопі.

«Вигулюю новий безшовний комбез…P. S. Це фото мені подобається більше», - підписала знімок Омович, пояснивши причину видалення попереднього поста.

Всього за 10 хвилин пост красуні зібрав більше 2 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів. Але ще більше в коментарях було слів критики. Модель розкритикували за надмірну захопленість фотошопом.

«Ти супер, Комбез теж», «Навіщо так талію фотошопити? І так гарна фігура, цей фш все псує», «Ось це у тебе розвал паровоз проскочить між ніг», «Тихий жах», «Офігенні очі і талія бомба», - пишуть користувачі мережі.

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