Відома актриса Тетяна Кравченко, яка грає в серіалі "Свати", в молодості була дуже привабливою актрисою
Як передає Politeka.net, на фан-сторінці актриси в Instagram з'явилося її архівне фото. На вигляд Кравченко 30 років, вона молода, свіжа і життєрадісна. У актриси стильна зачіска і дуже миле обличчя. Такою її багато хто не бачив.
За півгодини фото зібрало майже 2,5 тисячі лайків. В коментарях зірці залишили масу компліментів.
«Лялечка», «Красуня наша найулюбленіша актриса», «Офігенне фото», «наша Тетянка. Любімка», «Красуня», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше на фан-сторінці показували, як Кравченко готується до виходу на сцену. Актриса виглядає задумливою і зосередженою.
Нагадаємо, що 66-річна Тетяна Кравченко родом з України. Вона народилася і виросла в Донецьку. Після закінчення школи Кравченко вирушила підкорювати Москву і це у неї відмінно вийшло. Майбутня актриса поступила у Вище театральне училище ім. М. С. Щепкіна з першої спроби. Кравченко була настільки талановитою, що через рік її переманили у відому Школу-студію МХАТ.
За свою акторську кар'єру зірка знімалася в багатьох фільмах і серіалах, але по-справжньому популярною вона стала після того, як знялася в серіалі українського виробництва «Свати». Сама актриса вважає цю роль знаковою у своєму житті.
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