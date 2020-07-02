Популярна російська актриса Тетяна Кравченко, яка прославилася завдяки серіалу "Свати", здивувала знімком на біговій доріжці

Незвичайне фото з'явилося на фан-сторінці актриси в Instagram, передає Politeka.net. На фото 66-річна актриса в гарній червоній сукні стояла на біговій доріжці. Артистка виглядала енергійно, вона посміхалася і дивилася в камеру. Позаду неї виднівся обруч. Ймовірно, цю кімнату зірка «Сватів» використовує для занять спортом.

«Всім гарного вечора», - підписане фото.

За годину майже 2 тисячі шанувальників залишили відгук на фото. У коментарях почали хвалити актрису.

«Ви мій кумир я вас обожнюю», «Як, ви мені подобаєтеся, і ваш серіал Свати», «Обожнюю Тетяну!», «взаємно, ви як мій талісман - побачу і знаю все добре буде», «Танюша я Вас обожнюю», «Ви просто супер клас», «Оце так!», «Вау», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Тетяна Кравченко здивувала несподіваним образом в кокошнику. Актриса позувала у червоній формі продавщиці за прилавком. На голові у неї красувався біло-блакитний кокошник Снігуроньки. Фотографія вийшла сонячною і кумедною.

Крім цього, нещодавно на фан-сторінці зірки показали, якою була Кравченко в молоді роки. Кадр з фільму здивував багатьох шанувальників. На фото красувалася молода соковита жінка, яка, до того ж, була нескромно одягнена.

Нагадаємо, що Тетяна Кравченко засвітилася з відомою актрисою: «Сестри».

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Також Politeka писала, що Тетяна Кравченко показала, що відбувається за лаштунками: "Чудова".