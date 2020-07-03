Известная актриса Татьяна Кравченко, которая играет в сериале "Сваты", в молодости была очень привлекательной актрисой

Как передает Politeka.net, на фан-странице актрисы в Инстаграм появилось ее архивное фото. На вид Кравченко лет 30, она молода, свежа и жизнерадостна. У актрисы стильная прическа и очень милое лицо. Такой ее многие не видели.

За полчаса фото собрало почти 2,5 тысячи лайков. В комментариях звезде оставили массу комплиментов.

«Куколка», «Красавица наша самая любимая актриса», «Офигенное фото», «Танечка наша. Любимка», «Красавица», - пишут пользователи сети.

Ранее на фан-странице показывали, как Кравченко готовится к выходу на сцену. Актриса выглядит задумчивой и сосредоточенной.

Напомним, что 66-летняя Татьяна Кравченко родом из Украины. Она родилась и выросла в Донецке. После окончания школы Кравченко отправилась покорять Москву и это у нее отлично получилось. Будущая актриса поступила в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина с первой попытки. Кравченко была настолько талантливой, что через год ее переманили в известную Школу-студию МХАТ.

За свою актерскую карьеру звезда снималась во многих фильмах и сериалах, но по-настоящему любимой публикой она стала после того, как снялась в сериале украинского производства «Сваты». Сама актриса считает эту роль знаковой в своей жизни.

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