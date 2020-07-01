Відома співачка Дуа Липа здивувала фанатів відвертим образом, показавши найцікавіше
На фото Липа показує себе в рожевому бікіні, клаптики тканини якого були у вигляді ведмедиків. Інша частина купальника складалася з мотузочок, але це ніяк не збентежило Дуа. Красуня знімала себе в дзеркало і показувала свою пишні груди і те, що знаходиться нижче пояса. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили більше 4 мільйонів лайків і написали безліч компліментів:
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"Дівчина мрії", "Так мило", "Мій улюблений", "Ведмеді Тедді ніколи не виглядали такими гарячими", "Спокуслива бомба", "Навіть дзеркало почервоніло".
Раніше ми повідомляли, що співачка косівського походження Дуа Липа показала свого хлопця і привітала його.
На фото Дуа і Анвар Хадід (так звуть хлопця) сидять на лавочці. Липа цілує хлопця, поки він обіймає її рукою.
Повідомлялося, що британська співачка Дуа Липа підкорила зовнішнім виглядом в розпусному топі.
Дуа Липа позувала в зеленому топі з зав'язкою посередині. Наряд обтягнув форми красуні, зокрема, її груди і тонку талію.
Один з отворів для зав'язок був порожнім, тому образ вийшов ще більш відвертим: "Ну, просто шикарно".
Нагадаємо, Дуа Липа без сорому показала інтимні фото з братом Белли Хадід
Також Politeka писала, що Яскрава Дуа Липа зігнулась, подразнивши молодим тілом в коротких шортиках
А ще Politeka повідомляла, що Дуа Липа похвалилася молодим тілом в ланцюгах, ремінцях і прозорою сіточці