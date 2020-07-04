Розкішні готелі з золотими раковини і морем інших принад – вже не так актуальні, знаменитості люблять епатувати кожен раз по-новому

У цьому році багато зірок втратили можливість відправитися у відпустку з-за карантину і тому активно діляться кадрами із відпочинку, що були зроблені раніше. Схоже, влітку всі селебріті воліють відпочивати на величезних білосніжних яхтах. Представляємо вашій увазі топ-добірку кадрів з відпочинку знаменитих красунь, які здивували фігурою на яхті.

Після того, як Ольга Куриленко перехворіла вірусом, відновилася і пройшла курс реабілітації, поправляючи здоров'я, вона відразу ж почала хвалитися кадрами із відпочинку. При цьому вона зазначає, що не дотримується дієт.

«От хіба що йогурти і молоко більше не їм: мені сказали, що у мене непереносимість лактози. Хоча мені здається, нічого такого: ну, може, на шкірі трошки відображається. Тим не менш, я люблю сир і інший раз його їм», - коментувала раніше Ольга.

Анжеліка Ревва важко переносила карантин з доньками й чоловіком вдома. Зоряній мамі доводилося повністю зануритися в побут і займатися домашніми справами. Щоб зовсім не занудьгувати, Анжеліка щодня розповідала про свої будні, дивувала домашніми фото і смішними відео. Останні яскраві фото з відпочинку Ревви отримали безліч компліментів.

А ось Емілі Ратаковски частий гість на яхтах – дівчина постійно влаштовує гарячий відпочинок на узбережжі.

Незважаючи на те, що Емілі є затребуваною моделлю, вона встигає також багато часу проводити на пляжі. Причому робить вона це стильно - щоразу в нових купальниках і вельми провокаційний вигляді. Емілі не соромиться свого тіла, тому її одяг і білизна дуже відкриті

Кайлі Дженнер активно проводить час на відпочинок, розважається з подругами і сестрами на курортах або у басейну. При цьому дівчина постійно займається собою і підтримує фігуру у формі.

Не так давно Кайлі вдалося показати, що вона не тільки схудла, але ще і знаходиться в пошуках "себе". Справа в тому, що дівчина постійно змінює свій імідж. Кайлі за досить короткий термін встигла змінити колір волосся кілька разів.

Світлана Лобода любить дивувати кадрами із відпочинку, адже її струнка фігура викликає багато заздрості серед шанувальників. Струнка мама двох дітей виглядає дуже привабливо, що демонструє на пляжі і узбережжі кожен раз, як відправляється у відпустку. При цьому зірка ніколи не розкриває своє місце розташування, ховаючись від настирливої уваги.

Настя Каменських дуже любить жаркий відпочинок і хвалитися схудла на більш ніж двадцять кілограм фігурою. В Instagram знаменитості можна знайти самі різні фото, при цьому кожна одержує сотні коментарів. Співачка не соромиться приміряти модні бікіні. З кожним роком стиль Каменських стає сміливіше.

Анастасія Волочкова є активною любителькою відпочинку на Мальдівах, тому кожна поїздка туди супроводжується безліччю фото і відео відвертого змісту. Під час відпочинку в Instagram балерина публікує різні знімки, найчастіше недоречні. Розважаючись на яхті, знаменитості одягає занадто відкриті бікіні. Причому найчастіше під такими постами Анастасія приховує доступ до коментарів, щоб не отримувати порцію гнівних уомментариев.

Співачка Оля Полякова ж дивує кадрами із відпочинку закордоном іншим чином – приємним для фанатів. Струнке і підтягнуте тіло мами двох дітей не дає спокою багатьом. Оля не соромиться показувати його, а також захоплювати сімейними фото зі старшою дочкою. Схоже, Маша Полякова зростає копією стрункою і вічно молодої мами.

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