Роскошные гостиницы с золотыми раковины и морем других прелестей – уже не так актуальны, знаменитости любят эпатировать каждый раз по-новому

В этом году многие звезды лишились возможности отправиться в отпуск из-за карантина и поэтому активно делятся кадрами с отдыха, что были сделаны ранее. Похоже, летом все селебрити предпочитают отдыхать на огромных белоснежных яхтах. Представляем вашему вниманию топ-подборку кадров из отдыха знаменитых красоток, удививших фигурой на яхте.

После того, как Ольга Куриленко переболела вирусом, восстановилась и прошла курс реабилитации, поправляя здоровье, она сразу же принялась хвастаться кадрами из отдыха. При этом она отмечает, что не соблюдает диет.

«Вот разве что йогурты и молоко больше не ем: мне сказали, что у меня непереносимость лактозы. Хотя мне кажется, ничего такого: ну, может, на коже немножко отражается. Тем не менее, я люблю сыр и иной раз его ем», - комментировала ранее Ольга.

Анжелика Ревва тяжело переносила карантин с дочерями и мужем дома. Звездной маме приходилось полностью погрузиться в быт и заниматься домашними делами. Чтобы совсем не заскучать, Анжелика каждый день рассказывала о своих буднях, удивляла домашними фото и смешными видео. Последние яркие фото из отдыха Реввы получили множество комплиментов.

А вот Эмили Ратаковски частый гость на яхтах – девушка постоянно устраивает жаркий отдых на побережье.

Несмотря на то, что Эмили является востребованной моделью, она успевает также много времени проводить на пляже. Причем делает она это стильно - каждый раз в новых купальниках и весьма провокационном виде. Эмили не стесняется своего тела, поэтому ее одежда и белье весьма открытые

Кайли Дженнер активно проводит время на отдыхе, развлекается с подругами и сестрами на курортах или у бассейна. При этом девушка постоянно занимается собой и поддерживает фигуру в форме.

Не так давно Кайли удалось показать, что она не только похудела, но еще и находится в поисках "себя". Дело в том, что девушка постоянно меняет свой имидж. Кайли за довольно короткий срок успела сменить цвет волос несколько раз.

Светлана Лобода любит удивлять кадрами из отдыха, ведь ее стройная фигура вызывает много зависти среди поклонников. Стройная мама двух детей выглядит очень привлекательно, что демонстрирует на пляже и побережье каждый раз, как отправляется в отпуск. При этом звезда никогда не раскрывает свое местоположение, скрываясь от назойливого внимания.

Настя Каменских очень любит жаркий отдых и хвастаться похудевшей на более чем двадцать килограмм фигурой. В Инстаграм знаменитости можно найти самые разные фото, при этом каждое получает сотни комментариев. Певица также не стесняется примерять модные бикини. С каждым годом стиль Каменских становится смелее.

Анастасия Волочкова является активной любительницей отдыха на Мальдивах, поэтому каждая поездка туда сопровождается множеством фото и видео откровенного содержания. Во время отдыха в Инстаграм балерина публикует самые разные снимки, чаще всего неуместные. Развлекаясь на яхте, знаменитости надевает слишком открытые бикини. Причем чаще всего под такими постами Анастасия скрывает доступ к комментариям, чтобы не получать порцию гневных уомментариев.

Певица Оля Полякова же удивляет кадрами из отдыха заграницей другим образом – приятным для фанатов. Стройное и подтянутое тело мамы двух детей не дает покоя многим. Оля не стесняется показывать его, а также восхищать семейными фото со старшей дочерью. Похоже, Маша Полякова растет копией стройной и вечно молодой мамы.

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