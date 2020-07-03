Верховна Рада прийняла законопроект, який дозволить деяким абітурієнтам вступати в університети без здачі ЗНО

За відповідний законопроект проголосували 310 народних депутатів. Незважаючи на те, що фракція «Європейська солідарність» намагалася перешкодити ухваленню документу, законопроект таки схвалили. Фракція екс-президента Петра Порошенка за закон не голосувала.

Згідно з документом, діти, які проживають на тимчасово окупованих територіях (Крим і Донбас) зможуть вступити в українські вищі навчальні заклади без здачі зовнішнього незалежного тестування.

Раніше ми писали, що в Міносвіти розглядають можливість знизити поріг проходження ЗНО через карантин. У Центрі оцінювання якості освіти наголошують, що карантин вплинув на підготовку дітей до іспиту, тому логічно знизити поріг. Наприклад, на пробному тестуванні прохідний поріг був знижений до 19 балів. У планах знизити його і на основному іспиті. У минулому році поріг становив 21 бал.

Як відомо, основна сесія ЗНО стартувала 25 червня і триватиме до 17 липня. Тестування проводиться з дотриманням всіх норм карантину. Всі абітурієнти повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту.

Чи почнеться вчасно новий навчальний рік, і як проходитиме вступна кампанія на даний момент точно невідомо. Все буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні, але у Міносвіти готуються до будь-якого з варіантів.

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