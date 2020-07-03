В Кабміні прийняли рішення, яке моментально накрутило ціни на освіту в Україні

Як повідомляє Politeka.net, вартість контракту в деяких вузах піднялася на вісім тисяч гривень. Подробиці передає видання "Обозреватель".

Раніше навчальні заклади не могли піднімати ціну контрактного навчання вище, ніж на відсоток інфляції, але тепер чиновники впроваджують нововведення, яке кардинально змінить ситуацію не на користь учнів. З нового навчального року вартість залежатиме від витрат на підготовку студентів-бюджетників (40-50 тисяч гривень). Таке рішення пояснюють браком фінансування.

Вже восени 2020 року навчання на контракті буде коштувати не менше 60% навчання на бюджетній формі (на 2-8 тисяч гривень дорожче), а в 2021 - від 70%. З кожним роком ціни будуть підніматися, поки не досягнуть 100%.

Варто відзначити, що поки зміни вносять не для всіх спеціальностей, а для 38 самих запитання в Україні, серед них: право, економіка, політологія, менеджмент, маркетинг, міжнародні відносини, дизайн, туризм, IT.

Українські вузи вже почали втілювати ідею Кабміну в життя і в нескромних масштабах. Так, за даними Міносвіти, ціна контракту в Києво-Могилянській академії становить 18 799 гривень, але в самому вузі встановили розцінки до 56 тисяч гривень - саме стільки доведеться віддати, щоб вивчати міжнародні відносини. В інших великих університетах теж завищують ціни.

Експерт Володимир Бахрушин допускає, що через подорожчання більше студентів віддадуть перевагу "дешеві", хоч і менш популярні спеціальності. Інші припускають, що в таких умовах багато українці вирішать поїхати за кордон і вчитися там.

Раніше стало відомо, що українцям задумали полегшити вступ до Внз, знизивши поріг проходження ЗНО нижче 21 бала. Заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко заявила, що багатьом абітурієнтам в 2020 році було складно вчитися і готуватися з-за епідемії. Остаточне рішення обіцяють ухвалити до того, як діти отримають офіційні результати.

Нагадаємо, що Міносвіти оприлюднило остаточний вердикт по ЗНО-2020, що потрібно знати випускникам.

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