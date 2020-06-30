На ЗНО з української мови та літератури не пустили понад сотню абітурієнтів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на заяву Міністерства освіти й науки.
«Сьогодні відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. У ньому взяли участь 275 081 осіб. Це 74,44% від загальної кількості зареєстрованих. 143-х учасників не допустили до пунктів тестування, з них 52 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань», — йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що для дотримання всіх процедур на ЗНО-2020 з української мови та літератури було залучено 127 спостерігачів.
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Звернемо увагу, що всього на тестування з української мови та літератури прийшли 275 081 абітурієнт. Це 74,44% від загального числа зареєстрованих учасників. Результати тестування будуть визначені до 24 липня.
Останнім будуть проходити тестування ті, хто в цьому році складає тест з хімії. Вони будуть проходити ЗНО аж 17 липня. Додаткова сесія проходитиме з 23 липня по 11 серпня.
Як повідомлялося раніше, з-за карантину українським випускникам можуть полегшити вступ до ВНЗ.
Заступник Директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що в центрі думають про те, щоб опустити поріг проходження ЗНО.
За її словами, з-за карантину дітям було складно вчитися. Це, звичайно ж, може відбитися на їх знаннях. У зв'язку з цим, поріг хочуть опустити нижче 21 бала.
Нагадаємо, що Міносвіти оприлюднило остаточний вердикт по ЗНО-2020, що потрібно знати випускникам.
Як повідомляла Politeka, у Міносвіти розкрили, кому не треба готуватися до ЗНО, "в цьому році необов'язково...".
Також Politeka писала, що одеські випускники будуть здавати ЗНО по-новому, озвучені правила: "не пустять на тестування...".