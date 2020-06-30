Через карантин українським випускникам можуть полегшити вступ до вишів

Заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що в центрі думають про те, щоб опустити поріг проходження ЗНО, передає "РБК-Україна".

За її словами, через карантин дітям було складно вчитися. Це, звичайно ж, може відобразитися на їх знаннях. У зв'язку з цим, поріг хочуть опустити нижче 21 бала.

Як пояснила Вакуленко, поріг встановлюють через три тижні після того, як написано ЗНО. Зараз обговорюється можливість знизити його, зробити менше, ніж він був минулому році. Як відомо, поріг для пробного ЗНО у цьому році знижували. Він склав 19 балів. Зазначається, що рішення про зміну оцінювання результатів повинні прийняти до того, як діти отримають на руки свої результати тестування.

Таким чином, українським випускникам у цьому році суттєво спростять правила для вступу до вишів. Якщо в минулому році абітурієнти, що набрали на тестуванні менше 21 бала, не мали права подавати документи на вступ. То в цьому році, поріг, найімовірніше, буде знижений. Для вступу треба набрати цей мінімальний поріг.

На думку Вакуленко, в 2020 році не повинно бути менше дітей, вступників у виші. Цифра може зменшитися тільки за рахунок тих, хто сам не захоче вступати.

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