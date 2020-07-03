Верховная Рада приняла законопроект, который позволит некоторым абитуриентам поступать в университеты без сдачи ЗНО

За соответствующий законопроект проголосовали 310 народных депутатов. Несмотря на то, что фракция «Европейская солидарность» пыталась помешать принятию документа, законопроект таки одобрили. Фракция экс-президента Петра Порошенко за закон не голосовала.

Согласно документу, дети, которые проживают на временно оккупированных территориях (Крым и Донбасс) смогут поступить в украинские высшие учебные заведения без сдачи внешнего независимого тестирования.

Ранее мы писали, что в Минобразования рассматривают возможность снизить порог прохождения ЗНО из-за карантина. В Центре оценивания качества образования отмечают, что карантин повлиял на подготовку детей к экзамену, поэтому логично снизить порог. Например, на пробном тестирование проходной порог был снижен до 19 баллов. В планах понизить его и на основном экзамене. В прошлом году порог составлял 21 балл.

Как известно, основная сессия ЗНО стартовала 25 июня и продлится до 17 июля. Тестирование проводится с соблюдением всех норм карантина. Все абитуриенты должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Начнется ли вовремя новый учебный год, и как будет проходить вступительная кампания на данный момент точно неизвестно. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, но в Минобразования готовятся к любому из вариантов.

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