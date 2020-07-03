Російський шоумен і стриптизер Тарзан, який більше 17 років живе з Наташею Корольовою, показав, як проходив їх розпис у РАГСі

Як передає Politeka.net, відео з весільної церемонії він опублікував на своїй сторінці в Instagram. На архівному відео відображений момент, коли артисти підписують свідоцтво про шлюб. Корольова одягнена в розкішне весільне плаття з великим декольте. Видно, що у артистки дуже вражаючі форми. Вона підписує документи і передає ручку Тарзану. Той, у свою чергу, знітився і почав тягнути час.

Тарзан почав жартувати і робити вигляд, ніби не хоче підписувати документ, на що Корольова, посміхаючись, показала йому кулак. У залі пролунав сміх. Після Тарзан продовжив кривлятися, а Наташа взяла в руки весільний букет і хотіла його жартома вдарити. У підсумку артист все-таки поставив підпис, зірок оголосили чоловіком і дружиною.

«Голосуємо за поправки в сімейному становищі», - підписав відео Тарзан.

За три години відео подивилися більше 25 тисяч разів. В коментарях парі залишили безліч приємних слів та привітань.

«Ой, забавно! Тарзан не хотів одружуватися! Але любов змусила прийняти пута шлюбу)) Ви класні, щастя!», «просто класно!», «Які красиві і веселі», «Які ви милі і щасливі!», «Такі прикольні, як школярі. Захоплююся вашою родиною», «Дуже цікаве відео», - пишуть користувачі мережі.

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