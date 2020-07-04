Серіал "Свати" завоював величезну популярність в Україні та за її межами

Мало хто знає, але в Казахстані зняли свою версію популярного ситкому, пише Politeka.net. На просторах ТБ існують прототипи персонажів Валюхи її чоловіка Івана Будько, Юрія і Ольги Ковальових, Мітяя та інших.

Подивімось на "двійників" відомого сімейства.

Прототипами сімейної пари Будько стали селяни Карлигаш і Балтабай, а міських, Ковальових, стали - Сакен і Аїда.

Марія Будько і її майбутній чоловік Максим Ковальов - Лана і Бек.

Творці серіалу вирішили трохи змінити історію. За сюжетом батьки хлопця – прості сільські мешканці, а батько й мати дівчини – типові городяни. Перший серіал під назвою "25 кілометр" розповідає про майбутнє весілля пари.

Казахська Ольга Ковальова:

Казахська "Валюха":

Друга ж казахстанська версія "Кудалар" оповідає про пару Мадіну і Діаса, які їдуть відпочивати за кордон, а свою п'ятирічну дочку Аружан залишають під наглядом бабусь і дідусів.

Сільською сімейною парою стали Заттибек і Пернегуль, а міською - Лейла і Бекжан.

Свати починають боротьбу за внучку, всіляко домагаючись її уваги й потрапляють в кумедні ситуації. Зрештою, обидві сім'ї переймаються один до одного певною симпатією.

А ось, як виглядає казахський Мітяй (актор зліва).

Зазначимо, студія Володимира Зеленського «95 Квартал» продала формат у декілька країн. Так що це одні з адаптацій оригінального формату були зроблені в Казахстані.

Актор, сценарист і режисер Нуртас Адамбай, який має відношення до створення іншого "Кудалара", більш свіжого, розповів, що "живими" грошима на ситком було витрачено від 215 до 240 тисяч доларів, і це не рахуючи витрат на режисера й сценарій.

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