Меган Маркл вразила несподіваною заявою в ході судових розглядів щодо публікації її листа батькові

Дружина принца Гаррі заявила, що завдяки їхньому весіллі британська індустрія туризму отримала дохід в 1 мільярд фунтів стерлінгів.

Маркл, подала в жовтні 2019 року до суду на британський видавничий будинок Associated Newspapers Limited і його видання Mail on Sunday, в суді змушена захищатися сама. Публікацію листування Маркл з батьком, що герцогиня вважає порушенням її авторських прав і втручанням у приватне життя.

У документах, що надійшли до Верховного суду Великобританії, дружина принца Гаррі заявила, що їхнє весілля в 2018 році, обійшлася британським платникам податків в 32 мільйони фунтів стерлінгів, принесла державі дохід від туризму в розмірі 1 мільярда фунтів, що "набагато перевищило" цю суму.

При цьому не зазначено, в результаті яких підрахунків актриса прийшла до цієї суми. У той же час Daily Mail пише, що за оцінкою консалтингової фірми Brand Finance, церемонія одруження принца Гаррі і Меган Маркл дала туристичної індустрії Великобританії лише додаткові 300 мільйонів фунтів стерлінгів. При цьому уточнюється, що решту суми могли принести державі доходи, отримані іншими галузями – індустрією моди, туризму, ресторанним бізнесом та іншими.

Повертаючись до документів, які Меган Маркл подала в суд, то в них акцентується, що більша частина суми пішла на організацію безпеки церемонії, тобто була витрачена на благо самих британців.

Варто відзначити, що ще в 2018 році видання Express писало, що на систему охорони королівського весілля пішло близько 30 мільйонів фунтів, а ще 1,5 мільйона були витрачені департаментом цифрового розвитку, культури, медіа та спорту. Що стосується витрат на саму церемонію і прийом (включаючи квіти, музику, декорації, частування і так далі), то їх покрили з приватних королівських фондів.

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