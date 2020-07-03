Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - і переможниця проекту Даша Ульянова показала, як розминається на зйомках в самих різних позах

Не секрет, що Даша - професійна гімнастка і любить епатувати публіку жаркими шпагатами "в стилі Волочкової" (скандальна російська балерина, часто висміювана в мережі за недоречні шпагати в публічних місцях - прим. ред). При цьому дівчина не так давно заявила, що проведе спеціальний марафон для всіх бажаючих і вже підготувалася

Беручи участь в зйомках, Даша показала топ кращих поз під час розтяжки, продемонструвала ідеальну фігуру під час розминки і відзняла пікантний ролик під час того, як хвалилася своїми шпагатами. В Instagram під одним з постів вона розповіла, що її новий курс не тільки про шпагаті, адже шпагат - це швидше за все результат виконаної роботи.

«На шляху до заповітної мети ми вчимося приймати себе, своє тіло, жіночність. Мій курс про красу, про сексуальності, гнучкості, харизмі та жіночої багатогранності ♥️

Я вважаю, що багато дівчинки навіть не уявляють, на скільки вони прекрасні. Я щиро хочу вас розкрити, як квітка 🌹 І я знаю, про що кажу, адже, як і багато, далеко не завжди брала себе. «Шпагат за 30 днів»... coming soon ♥️», - підписала Даша жаркий ролик.

Також молода спортсменка поділилася яскравим фото, очевидно зробленим нещодавно на відпочинок в СПА-комплексі. Струнка зірка позувала в яскраво-помаранчевому бікіні, тут же підкоривши виглядом і підтягнутими формами.

Даша позувала в жовтому купальнику, млосно вигнувшись на бортику басейну. Позуючи у самрм краю, дівчина виглядала досить привабливо, що відразу ж відзначили її фанати.

«Сонячний день, хороша компанія і яскравий купальник запорука прекрасного дня ☀️☀️☀️ Блін, вчора так класно було. Під час відпочинку на мене задивилася маленька дівчинка і давай кликати маму, мовляв, подивися, яка гарна «ляля» в яскравому купальнику 😍 Отримувати компліменти від дітей так приємно, я не можу... адже вони завжди чесні і щирі 😉

Дорогі, куди б ви не вирушили в даній ситуації - в Туреччину, Єгипет, Одесу, на річку, басейн або позасмагати на дачі. Купальник прикрасить будь-який відпочинок і готуйтеся ловити промінчики захоплення 😍 і якщо ви в пошуку того самого ідеального 👙, то рекомендація від Дашухи під'їхала, як ніколи до речі 😀»,- написала Даша.

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