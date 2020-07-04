Знаменитість не соромиться нічого

Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул "Міс Бум-Бум", виставила пружні сідниці, за які отримала титул

Красуня регулярно балує своїх шанувальників знімками в білизні й бікіні, пише Politeka.net. На цей раз модель поступила також - постала в крихітному бікіні.

Сьюзі наділа крихітні ліфчик і трусики з сітчастої тканини. Крихітна білизна внизу трималася на маленьких зав'язочках. Здавалося тоненькі плавки загубилися між сідниць, які Кортес виставила без сорому прямо в камеру - пікантніше не буває.

Крихітний ліфчик тримався на пишних грудях зірки, а тонкі бретельки натяглися на плечах.

Модель сиділа напроти дзеркала на корточках. Вона широко розставила ноги, взуті в босоніжки на високих підборах.

Волосся вона розпустила, сховавши за ними спину. Кортес не дивилася в камеру, на її обличчі можна помітити легку посмішку.

За п'ять годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі прийшли в захват від досконалих форм знаменитості, її пружних сідниць і стрункої талії. Люди написали зірці масу приємних повідомлень.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес з'явилася в чорному ліфчику, який підтягнув її шикарні груди. Тонкі лямки натяглися на плечах і ледве трималися на місці.

Крихітні трусики на чорних лямках ледве приховували найінтимніше. Грайливий бантик на білизні додав образу певної пікантності.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес позувала в джинсових штанях і чорному топі.

Модель спустила штани, демонструючи білі стрінги, які майже нічого не прикрили. Красуня розгорнулася п'ятою точкою до камери, щоб показати свій "горішок" у всій красі.

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