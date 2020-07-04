Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул "Міс Бум-Бум", виставила пружні сідниці, за які отримала титул
Красуня регулярно балує своїх шанувальників знімками в білизні й бікіні, пише Politeka.net. На цей раз модель поступила також - постала в крихітному бікіні.
Сьюзі наділа крихітні ліфчик і трусики з сітчастої тканини. Крихітна білизна внизу трималася на маленьких зав'язочках. Здавалося тоненькі плавки загубилися між сідниць, які Кортес виставила без сорому прямо в камеру - пікантніше не буває.
Крихітний ліфчик тримався на пишних грудях зірки, а тонкі бретельки натяглися на плечах.
Модель сиділа напроти дзеркала на корточках. Вона широко розставила ноги, взуті в босоніжки на високих підборах.
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Волосся вона розпустила, сховавши за ними спину. Кортес не дивилася в камеру, на її обличчі можна помітити легку посмішку.
За п'ять годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі прийшли в захват від досконалих форм знаменитості, її пружних сідниць і стрункої талії. Люди написали зірці масу приємних повідомлень.
Нагадаємо, Сьюзі Кортес з'явилася в чорному ліфчику, який підтягнув її шикарні груди. Тонкі лямки натяглися на плечах і ледве трималися на місці.
Крихітні трусики на чорних лямках ледве приховували найінтимніше. Грайливий бантик на білизні додав образу певної пікантності.
Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес позувала в джинсових штанях і чорному топі.
Модель спустила штани, демонструючи білі стрінги, які майже нічого не прикрили. Красуня розгорнулася п'ятою точкою до камери, щоб показати свій "горішок" у всій красі.
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