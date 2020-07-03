Відома українська співачка Злата Огневич показала, як поступає з невірними чоловіками

Зірка записала досить відвертий кліп на пісню "Гола правда", передає Politeka.net. Це новий епізод трилогії «Історія моєї любові». (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Заради своєї ролі Злата навчилася водити авто. За словами артистки, вона звикала до машини, їздячи по нічному Києву з водієм. Однак під час зйомок не вдалося уникнути аварійної ситуації й співачка ледь не розбила машину.

Відеоробота розповідає про художницю, яка викрала хлопця і малювала його психологічний портрет. Юнак легко ставиться до відносин, а Злата хоче навчити цього кожну дівчину.

Героїня кліпу викрала хлопця і робила з ним все, що спаде на думку, а коли награлася, як він колись з нею, кинула роздягненим у лісі.

На думку Огневич, це комедійна історія і дівчата, можливо, побачать в ній себе.

За дві доби відео зібрало понад 30 тисяч лайків і багато коментарів:

"Багато голого мужика. А Злата, навпаки, укуталась одягом", "Ваша трилогія просто нікого не залишить байдужим!Все дуже щиро і життєво!!!!❤️", "Абсолютно НОВА Злата! Дуже приємно спостерігати за вашими змінами ❤️", "Це просто шок! Обожнюю Вас! З кожним разом все більше ❤️❤️❤️", "Подивилася з задоволенням! Робота супер❤❤❤", "Нова", зухвала, спокуслива, офігенна Злата 😍💣", "Ново для Вас, але примітивно. Ви опустили планку. Не розумію захоплених відгуків?! У пісні немає нічого особливого, на жаль. А взагалі, я поважаю Вас і Вашу творчість. Вважаю Вас одною з найталановитіших артисток України, але недооціненою".

Нагадаємо, що Злата Огневич ризикнула одягнути сукню без білизни і спокусливо нагнулася: "Маленькі радощі".

А ще Politeka писала, що Злата Огневич в топі з мотузочок показала, чому гаряче кави: "Діва!".

Також Politeka повідомляла, що пекуча Злата Огневич справила фурор, виставивши бюст в короткому топіку: "Просто нереальна".