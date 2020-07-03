Голова уряду Денис Шмигаль заявив про перерозподіл понад 45 мільярдів гривень, перерахувавши, кому дістануться ці кошти
Як передає Politeka.net, у себе на Фейсбук-сторінці Шмигаль поділився звітом міністра фінансів, який був заслуханий днями на засіданні Кабміну. Зокрема, мова йшла про використання коштів Фонду боротьби з китайським вірусом, а також про згаданий вище перерозподіл, який було попередньо схвалено.
За інформацією прем'єр-міністра, з 45,7 млрд гривень:
- 35 млрд грн підуть на ремонт і реконструкцію доріг;
- 7,8 млрд грн - на доплати медикам і окремих категорій працівників, що забезпечують життєдіяльність населення;
- 2,9 млрд грн - на закупівлю устаткування для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я в госпітальних округах.
Українці активно коментують ситуацію:
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"Грандіозна афера з вірусом. Браво тим, хто її придумав"
"1,7 млрд пенсіонерам, 2.7 млрд поліцейським . Хоча.. Яка разніца?)"
"А де 300% медикам?"
"Дивіться, не забирайте багато грошей у Степанова! А то він почне 18-ту хвилю коронавіруса"
"А дітям на медикаменти не знайшли?"
"Пенсіонерам, дали 1 тисячу і тягніть ногу далі. З пенсією 1645 гривень і без можливості нормально працювати, напевно, зручніше швидше померти, аніж вижити"
"При чому тут дороги до Короновірусу ??? Чого з цих грошей не утримують безробітних, які у відпустках за свій рахунок через карантин?"
Раніше ми повідомляли, у Комітеті з питань економічного розвитку приголомшили ідеєю "роздати всім українцям по 3 тисячі гривень". Про це заявила депутат зі "Слуги народу" Людмила Буймістер.
У комітеті вважають, що макроекономічні показники України дозволяють провести емісію на 300 млрд грн. І пропонують направити ці гроші на три великі програми – по 100 млрд на кожну фінансову підтримку громадян, безкоштовне і безумовне кредитування малого і середнього бізнесу, а також відновлення галузі електроенергетики та інвестиції в будівництво інфраструктури.
Економісти беруться за голови від таких ідей. За їх словами, все це виглядає безглуздо і по-дитячому: ніби як, давайте надрукуємо гроші і роздамо всім, щоб збільшити купівельну спроможність і всім було добре.
Нагадаємо, кардинальне рішення за кредитами прийнято: за що українцям дозволили не платити.
Як повідомляла Politeka, прожитковий мінімум в Україні різко зросте, в Раді зробили термінову заяву: «Становитиме не менше 50%...»