Курс долара в Україні може істотно змінитися після відставки глави НБУ Якова Смолія

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній зазначив, що курс долара в Україні може піднятися до закладеного в бюджеті рівня, передає "Главред".

Експерт стверджує, що в сформованій ситуації інфляція – це нормально.

"Страшилка про те, що після звільнення Смолія відбудеться катастрофічний обвал гривні – абсолютна брехня. Перш за все, підкреслюю, що курс у нас занижений – він повинен бути на рівні 28-30 гривень за долар. Відповідно, він може прийти у відповідність із закладеними в бюджеті показниками. М'яка девальвація в умовах кризи – це нормально, всі країни так роблять», - заявив Загородній.

Відзначимо, курс долара в Україні досягав позначки в 30 гривень у 2015 році.

За словами експерта, для країни низька інфляція в умовах кризи – набагато гірше.

«Для такої економіки, як українська, інфляція 10-15% в рік – це нормально: вона і забезпечує платоспроможність населення, і підтримує експортерів, і економіка при цьому не побивається", - пояснив експерт.

Зазначимо, Національний банк після інформації про відставку голови Якова Смолія рекордно опустив гривню по відношенню до курсів євро та долара.

Так, американський долар вперше з квітня 2020 року піднявся вище позначки в 27 гривень. Тоді він становив 27,04 гривень за долар. А вище курс був 20 квітня – 27,20 гривень/$.

НБУ встановив офіційні курси валют на 3 липня на наступному рівні:

– 100 доларів США – 2718,01 гривень (+0,41 грн)

– 100 євро – 3065,92 гривень (+0,66 грн).

Нагадаємо, українцям розповіли, що буде з курсом долара і потрібно бігти в обмінники.

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