На сегодня украинцы бегут в обменные пункты, в большинстве своем, с одной целью. И это не покупка валюты

Несмотря на низкий "летний" курс, спрос на валюту очень небольшой, говорят эксперты. Валюты в стране много, но она никому не нужна. В частности, украинцы больше продают доллары, чем скупают, пишет "Сегодня".

Аналитики связывают ситуацию с тем, что население сейчас не накапливает, а тратит сбережения, да и зарубежные поездки стали этим летом для многих табу, по сравнению с предыдущими годами.

"Девальвация продолжается, потому что в стране очень много валюты... Приходит в страну от экспорта, в первую очередь – продуктов питания. Кроме того, население не скупает валюту, а наоборот, продает. Это тоже влияет. То же самое – банки. Некоторые из них сегодня даже не хотят привлекать валютные депозиты", - разъяснил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По информации экспертов, существенных скачков курса валют в июле не будет.

Руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний спрогнозировал, что к концу этого месяца доллар может достичь отметки в 27 - 27,5 $/грн.

Что касается ситуации на август и осень, поделился своими предположениями глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук. По его словам в августе, как и в июле, не будет существенных перепадов, курс останется на уровне 27 гривен за доллар.

К концу года гривна начнет сдавать позиции и курс вырастет до 28-29 $/грн.

"Это будет связано с двумя факторами. Первый – ожидаемое ухудшение торгового баланса из-за восстановления спроса на импорт, роста цен на энергоресурсы и прогнозируемого падения цен на руду. Второй фактор – резкое снижение Национальным банком учетной ставки, которая еще год назад была 18%, на начало года – 13,5%, а сейчас – 6%, и вскоре она может быть еще немного снижена", - уточнил аналитик.

Напомним, курс валют на сегодня, 2 июля, выглядит следующим образом: доллар торгуется по 2677 за стодолларовую банкноту, хотя до этого она стоила 2666,76 гривны (+10,24).

Напомним, доллар удивит уже в первых числах июля: чего ждать украинцам, назван новый курс.

Также Politeka писала, что зарплаты рухнут, а доллар взлетит: украинцам рассказали, к какой жизни готовиться осенью.