Останній раз такі цифри були в квітні 2020 року

Новий курс долара огорошит українців в банках і обмінниках

Про це пише Politeka.net.

Так, державний регулятор в особі НБУ опублікував свіжий курс валют на сьогодні, 3 липня.

Національний банк після інформації про відставку голови Якова Смолія рекордно опустив гривню по відношенню до курсів євро та долара.

Так, американський долар вперше з квітня 2020 року піднявся вище позначки в 27 гривень. Тоді він становив 27,04 гривень за долар. А вище курс був 20 квітня – 27,20 гривень/$.

Таким чином, НБУ встановив офіційні курси валют на 3 липня на наступному рівні:

– 100 доларів США – 2718,01 гривень (+0,41 грн)

– 100 євро – 3065,92 гривень (+0,66 грн).

Що стосується курсу долара на міжбанку, то в продажу він виріс на 37 копійок до 27,25 гривень/$, курс купівлі також підскочив на 36 копійок – до 27,22 гривень за долар. Також серйозно подорожчав і курс євро — на 53 копійки – до 30,72 гривень за євро.

Раніше ми розповідали, що буде з курсом долара після відставки Якова Смолія. За словами фінансиста Юрія Подорожного, різких коливань на валютному ринку не очікується.

Він також зазначив, що українцям не варто піддаватися паніці.

Більш того, Юрій Подорожній заявив, що зараз українцям не потрібно масово скуповувати валюту навіть якщо буде штучно создаж ажіотаж.

"Панікувати не варто за будь-яких обставин. Скуповувати долари в ажіотажі, якщо такий почнеться, не варто. У будь-якому випадку ті, хто буде купувати валюту піддавшись паніці програють", - резюмував він.

Нагадаємо, долар здивує вже в перших числах липня: чого чекати українцям, названий новий курс.

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