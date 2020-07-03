Последний раз такие цифры были в апреле 2020 года

Новый курс доллара огорошит украинцев в банках и обменниках

Об этом пишет Politeka.net.

Так, государственный регулятор в лице НБУ опубликовал свежий курс валют на сегодня, 3 июля.

Национальный банк после информации об отставке главы Якова Смолия рекордно опустил гривну по отношению к курсам евро и доллара.

Так, американский доллар впервые с апреля 2020 года поднялся выше отметки в 27 гривен. Тогда он составлял 27,04 гривен за доллар. А выше курс был 20 апреля – 27,20 гривен/$.

Таким образом, НБУ установил официальные курсы валют на 3 июля на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2718,01 гривен (+0,41 грн)

– 100 евро – 3065,92 гривен (+0,66 грн).

Что касается курса доллара на межбанке, то в продаже он вырос на 37 копеек до 27,25 гривен/$, курс в покупке также подскочил на 36 копеек – до 27,22 гривен за доллар. Также серьезно подорожал и курс евро — на 53 копейки – до 30,72 гривен за евро.

Ранее мы рассказывали, что будет с курсом доллара после отставки Якова Смолия. По словам финансиста Юрия Подорожного, резких колебаний на валютном рынке не ожидается.

Он также отметил, что украинцам не стоит поддаваться панике.

Более того, Юрий Подорожний заявил, что сейчас украинцам не нужно массово скупать валюту даже если будет искуственно создаж ажиотаж.

"Паниковать не стоит при любых обстоятельствах. Скупать доллары в ажиотаже, ежели такой начнется, не стоит. В любом случае те, кто будет покупать валюту поддавшись панике проиграют", - резюмировал он.

Напомним, доллар удивит уже в первых числах июля: чего ждать украинцам, назван новый курс.

Также Politeka писала, что зарплаты рухнут, а доллар взлетит: украинцам рассказали, к какой жизни готовиться осенью.