42-річна діва Монро шоувумен, актриса і блогер вразила соковитим кадром і заявила, що дуже складно за голими ногами розгледіти душу

Як передає Politeka.net, епатажна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала обличчя крупним планом.

Монро ніби "потонула" у воді, пофарбованої в білий колір, і тільки очі, ніс і рот опинилися на поверхні.

У підпису до цього незвичайного кадру знаменитість заговорила про різницю між реальністю і образом ідеального тіла, розрекламованого медіа.

"Як все-таки примітивно влаштована людина ( і я не виняток). Ми ніби як розвиваємося, наповнюємося, вчимося, виходимо на якісь високі енергетичні потоки, а в стрічці побачиш красиве, соковите, підтягнуте тіло (чоловіче, жіноче - Не важливо!) і хочеш не хочеш - а залипнеш. Нічого собі дупа, Ось це груди, а який біцепс😋 Нормальні, звичайні людські тіла інші, різні, з жировим прошарком і волосюшками в різних місцях, з родимими плямами і пальцями сосисочками, з ніжками іксиком і плоскими нирками, точніше з їх відсутністю 😊", - пояснила Монро.

Користувачі погодилися з кумиром, відгукнувшись у коментарях:

"Ця робота теж просто бомба! 😍 Я теж динозаврик - застала час пральних дощок, відсутність смартфонів, вирізання купонів)) веселий був час))"

"Обожнюю вас! Шикарна! І думками, і змістом! Макіяж як завжди 🔥"

"Це просто шедевррр😍"

"Ооох як красиво!!!! Монро, супер!!!!!!! Прям обкладинка❤️"

"Фото дуже притягує погляд застигає, хочеться дивитися ще! Супер👍!Яскраво, свіжо. 😊"

Раніше ми повідомляли, Монро здивувала фото з келихом, зрадівши приблежению грози: "ВечірОК😋 А у вас шо? #неугомоннаяМонро Пи.си.: чую гуркіт грому🌩 Так! Так! Дайте дощу🌧".

Нагадаємо, травести-діва Монро здивувала одкровенням про Трампа, секрет розкритий.

Також Politeka писала, що травести-діва Монро вразила видом без макіяжу на вулиці.