Відставка Якова Смолія з посади голови НБУ була питанням часу, тому українцям не потрібно панікувати

Про це в інтерв'ю журналістам розповів експерт Юрій Подорожній, передає РБК.

За його словами, після відставки Якова Смолія з посади голови держрегулятора різких коливань на валютному ринку не очікується.

Тому, як стверджує Юрій Подорожній, українцям не варто піддаватися паніці.

"...Відставка голови НБУ є непересічною політичною подією, так чи інакше вплине на життя простого українця. Однак, той запас міцності, який створив на сьогодні НБУ не призведе до якихось різких коливань на валютному ринку. Реакція буде, але незначна і швидше за все курс не буде реагувати на зміну глави НБУ до нового призначення", - стверджує аналітик.

Як зазначив Юрій Подорожній, українцям не потрібно масово скуповувати валюту навіть якщо буде штучно создаж ажіотаж.

"Панікувати не варто за будь-яких обставин. Скуповувати долари в ажіотажі, якщо такий почнеться, не варто. У будь-якому випадку ті, хто буде купувати валюту піддавшись паніці програють", - підсумував експерт у спілкуванні з журналістом.

Раніше ми розповідали, що буде з курсом долара протягом літа. Експерти впевнені, що серйозних стрибків у липні очікувати не варто.

Володимир Позній спрогнозував, що до кінця цього місяця долар може досягти позначки в 27 - 27,5 $/грн.

Що стосується ситуації на серпень і осінь, то своїми припущеннями поділився фінансовий аналітик Сергій Ніколайчук. За його словами, в серпні, як і в липні, не буде істотних перепадів, курс залишиться на рівні 27 гривень за долар.

До кінця року гривня почне здавати позиції і курс зросте до 28-29 $/грн.

Нагадаємо, долар здивує вже в перших числах липня: чого чекати українцям, названий новий курс.

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