Українська співачка Тіна Кароль похвалилася ніжним образом у світлому боді

Як відомо, останнім часом Тіна рідко публікувала нові кадри, а також розповідала про майбутні проекти. Пару днів тому співачка дала концерт в Одесі, після чого фанати засипали зірку компліментами. Щоб підігріти інтерес до своєї персони, зірка вирішила поділитися жарким кадром з нової фотосесії.

Так, цього разу Тіна Кароль опублікувала новий знімок на своїй сторінці в Instagram, зроблений під час фотосесії, автором якої виступив Антон Кулаковський.

На новому фото артистка позує, засвітивши білосніжну шкіру в сонячних променях, сидячи на лавці, в білій мереживній боді на тоненьких бретельках. При цьому світло-бежева тканина повністю розшитий мереживом, схожими на квіти.

Її ніжний образ також доповнила укладання і ніжний макіяж. Фанатам сподобався вбрання зірки, деякі навіть назвали артистку «ніжним піоном»:

«Неземна краса! ❤️», «Така дуже гарна 🤤🔥», «Господи, ну що ж ви Тіна з нами робите 🥵🥵😻😻😻❤️❤️❤️», «Янголятко❤️», «ой, пупсонышь♥️», «Жінка, та шо ви творите 🥵😍 Вбивати не варто нас, просто СЯЙ 🔥💎», «Яка красотааа😍😍😍😍😍😍», «Вся така в білому 😏🤤», «Вауууу... Погляд 🔥», «Ааай, гаряче. Погляд кішечки😻».

Також ми повідомляли, що Тіна вперше за довгий час дала пишний концерт в Одесі і встигла здивувати видом на цілій серії жарких фото.

Співачка вирішила представити інтимні кадри, позуючи в білій шовковій сукні, у вільному вбранні, в мереживній і одній сорочці на сцені, продемонструвавши гарні ноги. На обличчі Тіни можна помітити стильний макіяж і прикраси, доповнюють образ.

«Улюблена донечка💔», «Ось це ти мати даєш 🤤🔥🔥», «Боже, чому так красиво?😭😍», «Нереально красива❤️», «Любимо і сумуємо 💜🤗😘», «Сама! Дивись, Дан, кого втратив♥️💋», «Краща🖤», «Красоооткаа😻💞🔥», «Краща😍❤️», «Нам також важко без тебе💔любимо❤️», «Тіна, ти найкраща 😍», «дуже красива❤️», «Краща ❤️», - написали шанувальники.

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, расставившей ноги Кароль дісталося за один і той же наряд: "Дивно, що не в сорочці".

Також Politeka писала, що розхристаний Дан Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна...".