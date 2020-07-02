Украинская певица Тина Кароль похвасталась нежным образом в светлом боди

Как известно, в последнее время Тина редко публиковала новые кадры, а также рассказывала о грядущих проектах. Пару дней назад певица дала концерт в Одессе, после чего фанаты засыпали звезду комплиментами. Чтобы подогреть интерес к своей персоне, звезда решила также поделиться жарким кадром с новой фотосессии.

Так, в этот раз Тина Кароль опубликовала новый снимок на своей странице в Инстаграм, сделанный во время фотосессии, автором которой выступил Антон Кулаковский.

На новом фото артистка позирует, засветив белоснежную кожу в солнечных лучах, сидя на лавочке, в белом кружевном боди на тоненьких бретельках. При этом светло-бежевая ткань полностью расшита кружевами, похожими на цветы.

Ее нежный образ также дополнила укладка и нежный макияж. Фанатам понравился наряд звезды, некоторые даже назвали артистку «нежным пионом»:

«Неземная красота! ❤️», «Такая сильно красивая 🤤🔥», «Господи ну что же вы Тина с нами делаете 🥵🥵😻😻😻❤️❤️❤️», «Ангелочек❤️», «ой, пупсонышь♥️», «Женщина, та шо вы творите 🥵😍 Убивать не стоит нас, просто СИЯЙ 🔥💎», «Какая красотааа😍😍😍😍😍😍», «Вся такая в белом 😏🤤», «Вауууу... Взгляд 🔥», «Ааай, горячо. Взгляд кошечки😻».

Также мы сообщали, что Тина впервые за долгое время дала пышный концерт в Одессе и успела удивить видом на целой серии жарких фото.

Певица решила представить интимные кадры, позируя в белом шелковом платье, в свободном наряде, в кружевном и одной рубашке на сцене, продемонстрировав красивые ноги. На лице Тины можно заметить стильный макияж и украшения, дополняющие образ.

«Любимая малышка💔», «Вот это ты мать даёшь 🤤🔥🔥», «Боже, почему так красиво?😭😍», «Нереально красивая❤️», «Любим и скучаем 💜🤗😘», «Самая! Смотри, Дан, кого потерял♥️💋», «Лучшая🖤», «Красоооткаа😻💞🔥», «Лучшая😍❤️», «Нам также тяжело без тебя💔любим❤️», «Тина, ты лучшая 😍», «очень красивая❤️», «Лучшая ❤️», - написали поклонники.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".