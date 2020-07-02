Пенсійний фонд України дозволить українцям оформляти пенсію, не виходячи з дому

Про це повідомили в прес-службі Міністерства цифрової трансформації України, передає Politeka.net. З 1 липня 2020 року в Україні запрацювала нова електронна послуга - автоматичне призначення пенсії. Тепер українці, які досягли пенсійного віку, зможуть оформити пенсію, не виходячи з дому.

Зазначається, що з моменту запуску сервісу їм встигли скористатися 813 майбутніх пенсіонерів.

Щоб Пенсійний фонд призначив пенсію, необхідно авторизуватися на офіційному сайті ПФУ. Для цього знадобиться електронний підпис (КЕП). В режимі онлайн потрібно буде заповнити анкету, завантажити копії документів, а також підписати заяву за допомогою електронного підпису.

Після того, як заяву буде оброблено, українець отримає повідомлення про призначення пенсії, розмір виплат і дати. Відзначається, що зовсім скоро ця послуга буде доступна усім українцям, включаючи тих, у кого немає КЕП. Планується додати можливість авторизації за допомогою BankID або систему електронної ідентифікації id.gov.ua.

Нагадаємо, що з 1 липня пенсії в Україні призначать автоматично, як тільки людина досягне пенсійного віку. Додатково звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Наголошується, що всі документи, які будуть необхідні для призначення пенсії, можна подати завчасно. Крім цього, в ПФУ зараз працюють над впровадженням електронної трудової книжки.

Нагадаємо, що Нацбанк попередив про важливі зміни, які торкнуться виплат: "З сьогоднішнього дня...".

Як повідомляла Politeka, прожитковий мінімум в Україні різко зросте, в Раді зробили термінову заяву: «Становитиме не менше 50%...».

Також Politeka писала, що в Україні тричі підвищать мінімальну зарплату, озвучений графік: «Зросте на…».