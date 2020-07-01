Прожитковий мінімум в Україні можуть прив'язати до зарплати та регулярно підвищувати

Таку пропозицію описано в законопроекті №3515, який знаходиться на розгляді Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.

Депутати пропонують прив'язати прожитковий мінімум до середньомісячної заробітної плати за рік. У 2021 році пропонується встановити цей показник на рівні не менше 40% від середньої зарплати, а в 2031 році прожитковий мінімум вже складе не менше 50% від зарплати.

Документом пропонується встановити прожитковий мінімум на рівні 3682 гривень вже у 2021 році. При формуванні показника пропонують використовувати середню зарплату за попередній рік і прогнозований рівень інфляції.

Варто відзначити, що парламентський комітет схвалив документ і рекомендував Верховній Раді прийняти його за основу.

Відзначимо, що при такому підході прожитковий мінімум буде регулярно зростати, адже середня зарплата в Україні постійно зростає. Вплине на показник також зростання мінімальної зарплати в Україні. Як відомо, 1 липня уряд затвердив графік підвищення мінімальної зарплати. З 1 вересня її підвищать до 5 тис. гривень, з 1 січня – до 6 тисяч, а з 1 липня 2021 року – до 6,5 тисяч гривень.

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