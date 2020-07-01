Що потрібно знати клієнтам

Відтепер НБУ буде регулювати не тільки банки, а й страхові/мікрофінансові компанії, ломбарди та інші установи

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Нацбанку.

Зміни вступили в силу сьогоднішнього дня, 1 липня.

Що стосується недержавних пенсійних фондів, то вони перейшли під контроль Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Для компаній з 1 липня нічого не зміниться, тільки адреса для подання звітності.

Вчора, 30 червня 2020 року, державний регулятор прийняв правила для небанківських установ на перехідний період спліта.

«Перехідні» постанови прийняті за кількома напрямками: ліцензування та реєстрація; контроль; виїзні перевірки; заходи впливу; звітність.

Також закон про спліт передбачає посилення захисту прав споживачів та розширення системи гарантування на виплати з накопичувального страхування та вклади учасників кредитних спілок.

Ці постанови передбачають, що учасники ринку будуть надавати звітність через спеціальний веб-ресурс – portal.bank.gov.ua.

Також було встановлено, що до моменту визначення НБУ тарифів на надання ліцензій, вони будуть видаватися учасникам ринку безкоштовно. Більш того, інспекційні перевірки почнуться тільки після того, як держрегулятор затвердить спеціальні нормативно-правові акти з питань проведення перевірок діяльності учасників ринків.

Згідно з законом, який набрав чинності з сьогоднішнього дня, всі рішення, які приймалися Нацкомфінпослуг як колегіальним органом, тепер будуть затверджуватися Нацбанком.

Також ми розповідали, що українці тепер по-новому будуть змінювати валюту. Українцям більше не треба спеціально шукати "обмінники", якщо рябому є ломбард.

Новий закон надає ломбардам право займатися обміном валюти і переводити кошти без відкриття рахунків. При цьому залишається в силі условиепо кредитування під заставу майна.

Нагадаємо, в НБУ заявили про різке падіння, що відбувається з грошовими переказами

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