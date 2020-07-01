В найближчий рік в Україні тричі підвищать мінімальну зарплату

Таке рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 1 липня. У планах Кабміну в найближчий рік тричі підвищити мінімалку. При цьому перше підвищення заплановано вже на вересень 2020 року.

Так, згідно затвердженого графіку, 1 вересня мінімальна зарплата в Україні зросте до 5 тисяч гривень (на даний момент мінімалка становить 4,723 гривень).

Варто відзначити, що на 2021 рік заплановано більш істотне підвищення. З січня зарплату хочуть підвищити до 6 тисяч гривень, а з 1 липня 2021 року – до 6,5 тисяч. За рік вона виросте більш, ніж на 1700 гривень.

Зазначимо, що серйозне підвищення мінімальної зарплати відбулося в 2017 році. Тоді її підняли в два рази – з 1600 до 3200 гривень.

Тим часом, економічні експерти прогнозують, що середня заробітна плата в Україні буде падати через пандемію. За прогнозами експертів, у третьому кварталі 2020 року вона може впасти до 9,5 тисяч гривень (на 900 гривень менше, ніж у другому кварталі).

До речі, раніше влада обіцяла також підвищити заробітну плату українським медикам. Підвищення заплановано на вересень. В залежності від категорії медиків зарплата зросте на 25%, 50% і 70%.

Нагадаємо, що підвищення зарплат обернеться ударом для українців, є важливий нюанс: "Нинішні 6,5 тисяч будуть...".

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