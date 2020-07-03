Актриси, співачки і телеведучі заради свого ідеального образу готові на багато чого

Зіркам доводиться міняти стиль, імідж в цілому і худнути заради ефектних появ на публіці. Однак заради ролі в кіно публічні особистості змінюють не тільки стиль, але і фактично «переробляють» себе. Пропонуємо вашій увазі підбірку образів знаменитостей, які змінювали зачіски, імідж і «характер» заради ролей в кіно.

Даша Астаф'єва не стала обмежуватися кар'єрою співачки та моделі. Дівчина також спробувала себе як акторка. Крім того, Дарину завжди цікавив кінематограф. Ще в 2005 році вона вперше з'явилася в епізоді серіалу «Сусідка»,

У фільмографії Даші є такі картини, як комедії «Що творять чоловіки!» і ексцентрична роль у фільмі «Свінгери». У другому фільмі Даша виконала головну роль поряд з Ольгою Поляковою, Михайлом Кукуюком, Олексієм Вертинським. Пікантний спосіб дівчина представила і у другій частині фільму, що отримав популярність

Зіграла в «Свінгерів» Оля Полякова також прославилася завдяки ексцентричному образу «нічний жриці», а також вразила перетворенням у другій частині. Зазначимо, зірка знімалася не тільки в «Свінгерів», але ще і в таких фільмах як: «Сповідь Дон Жуана» (фільм, 2007), "Жаркий лід" (фільм, 2008), "Моя старша сестра" (фільм, 2008).

А от Ксенія Мішина з 2014 року знімається в кіно, дебютувавши у фільмі «Розпечений периметр». Популярність прийшла до актриси після головної ролі в мелодрамі «Спокуса».

Однак, найбільш прославилася дівчина в новій ролі в серіалі «Фортечна». Дівчина також перемогла у телешоу «Танці з зірками», де виступала в парі з танцюристом Євгеном Котом. У фіналі проекту Мішиной вдалося обійти актрису Вікторію Булітко і гімнастку Ганну Ризатдинову.

Тіна Кароль у минулому році виконала головну роль у короткометражному фільмі "Колишні":

"Тіна Кароль виконала головну роль у короткометражному фільмі режисера Євгена Баранова "Колишні". Тіна Кароль грає роль дівчини, яка намагається вибудувати стосунки з коханим, але її ніяк не відпускають фантоми її колишніх хлопців", - повідомлялося тоді під кожним роликом.

У цьому році Тіна візьме участь в зйомках продовження комедійного серіалу Великі Вуйки про життя гуцулів. Яка роль дісталася знаменитості, не повідомляється.

А ось фільмографія Анна Кошмал стала поповнюватися дев'ять років тому. Дівчина зіграла подорослішала Женю Ковальову в гумористичному серіалі «Свати». Фільм став стартовим майданчиком для творчої біографії виконавиці.

Заради ролі дівчина перефарбувалася з сонячного блонда в пекучу брюнетку. Раніше Кошмал сказала, що перетворюватися в неформалку виявилося нескладно, так як вона сама в підлітковому віці була вельми норовливої і запальною.

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