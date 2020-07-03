Актрисы, певицы и телеведущие ради своего идеального образа готовы на многое

Звездам приходится менять стиль, имидж в целом и худеть ради эффектных появлений на публике. Однако ради роли в кино публичные личности меняют не только стиль, но и фактически «переделывают» себя. Предлагаем вашему вниманию подборку образов знаменитостей, которые меняли прически, имидж и «характер» ради ролей в кино.

Даша Астафьева не стала ограничиваться карьерой певицы и модели. Девушка также попробовала себя как актриса. Кроме того, Дарью всегда интересовал кинематограф. Еще в 2005 году она впервые появилась в эпизоде ситкома «Соседка»,

В фильмографии Даши есть такие картины, как комедии «Что творят мужчины!» и эксцентричная роль в фильме «Свингеры». Во втором фильме Даша исполнила главную роль наряду с Ольгой Поляковой, Михаилом Кукуюком, Алексеем Вертинским. Пикантный образ девушка представила и во второй части фильма, получившем популярность

Сыгравшая в «Свингерах» Оля Полякова также прославилась благодаря эксцентричному образу «ночной жрицы», а также впечатлила преображением во второй части. Отметим, звезда снималась не только в «Свингерах», но еще и в таких фильмах как: «Исповедь Дон Жуана» (фильм, 2007), "Жаркий лед" (фильм, 2008), "Моя старшая сестра" (фильм, 2008).

А вот Ксения Мишина с 2014 года снимается в кино, дебютировав в фильме «Раскалённый периметр». Известность пришла к актрисе после главной роли в мелодраме «Искушение».

Однако, наиболее прославилась девушка в новой роли в сериале «Крепостная». Девушка также победила в телешоу «Танцы со звездами», где выступала в паре с танцором Женей Котом. В финале проекта Мишиной удалось обойти актрису Викторию Булитко и гимнастку Анну Ризатдинову.

Тина Кароль в прошлом году исполнила главную роль в короткометражном фильме "Бывшие":

"Тина Кароль исполнила главную роль в короткометражном фильме режиссера Евгения Баранова "Бывшие". Тина Кароль играет роль девушки, которая пытается выстроить отношения с любимым, но ее никак не отпускают фантомы ее бывших парней", - сообщалось тогда под каждым роликом.

В этом году Тина примет участие в съемках продолжения комедийного сериала Великі Вуйки про жизнь гуцулов. Какая роль досталась знаменитости, не сообщается.

А вот фильмография Анны Кошмал стала пополняться девять лет назад. Девушка сыграла повзрослевшую Женю Ковалеву в юмористическом сериале «Сваты». Фильм стал стартовой площадкой для творческой биографии исполнительницы.

Ради роли девушка перекрасилась с солнечного блонда в жгучую брюнетку. Ранее Кошмал сказала, что преображаться в неформалку оказалось несложно, так как она сама в подростковом возрасте была весьма своенравной и вспыльчивой.

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