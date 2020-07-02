Найбагатша співачка України Камалия, дружина мільярдера Мохаммада Захура, розповіла про витівки семирічної дочки Мірабелли

Як передає Politeka.net, артистка, чий мікроблог в Instagram останнім часом рясніє від фото кінних змагань, пояснила, що насправді нічого не виставляла. Виявляється, це Мірабелла користувалася її акаунтом - дівчинці дуже хотілося похвалитися успіхами матері.

"Мій аккаунт в Instagram тепер контролює Мірабелла. Я подарувала їй свій телефон, і мій аккаунт в Instagram був там. Всі мої фотографії і її фото і відео зі змагань з виїздки були опубліковані Мірабеллою без мого відома. Але для 7-річної дівчинки вони дуже навіть нічого", - виправдалася Камалія, супроводивши пост фото доньки-пустунки.

Зазначимо, співачка також повідомила, що зайняла 3 місце в схемі L5 серед спортсменів на 1 етапі Відкритих регіональних змагань з виїздки "Equides Dressage Cup".

Користувачі кинулися обговорювати ситуацію, зазначаючи, як винахідлива і красива Мірабелла.

"Мірабелушка! Ти гарненька і миленька дівчинка! Удачі тобі!😍👍❤️"

"Камалія, вау, вже видно, якою красунею буде!!! 🔥🔥🔥"

"Очей не відірвати, яка няшечка. 😍😍😍"

"Яка гарна😍 копія мама💗



"малесенька, змінюється на поки ще дівчинку, але вже симпатюлю😆"

"Мірабелла умничка! Знімає відмінне відео під шикарні пісні самої чарівної @kamaliyaofficial ❤️😍"

Раніше ми повідомляли, Камалія захопила зовнішнім видом в костюмі для кінного спорту, чого тільки варті білі облягаючі штани, що підкреслили її апетитну фігурку.

"Граціозні! 😍", "Порода!!!", "Дуже до лиця одяг наїзниці!", "Молодці!🥇🥇🥇🐎❤️ і ще грає моя улюблена пісня Вільна❤️", Легко, красиво, вражаюче!", - коментували користувачі.

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