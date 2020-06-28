Украинская певица Камалия, которая является женой миллиардера Мохаммада Захура, показала, чем занимается в свободное время

Артистка надела костюм для занятий верховной ездой, сообщает Politeka.net. На снимке красотка предстала в белых лосинах, которые подчеркнули ее стройные ножки.

Камалия надела специальный шлем и костюм. Рядом со звездой позировал конь, которого певица держала за узду.

Позади артистки можно также заметить людей и лошадей.

Фото получилось очень интересным.

Стоит отметить, что за день до этого Камалия сообщала фанатам о соревнованиях по конному спорту, в которых она принимает участие.

По словам артистки, забег проходит без зрителей из-за карантинных ограничений.

Позже на странице блондинки появилось видео ее выступления. Сама звезда не оставила ни одного комментария под публикацией. Однако в комментариях под одной из записей украинская знаменитость ответила комментатору, что с конем Лаки-Вей у нее был дебют, и она заняла третье место.

Вот как два поста с Камалией и ее скакуна прокомментировали пользователи сети:

"Мои поздравления😍💝💐", "Желаю вам с Индиго только победы!🥇💥💥💥💫💫💫", "Грациозны! 😍", "Порода!!!", "Очень к лицу одежда наездницы!", "Молодцы!🥇🥇🥇🐎❤️ и ещё играет моя любимая песня Вільна❤️", "Легко,красиво,грациозно и впечатляюще! 👍👏🔥❤️", "Умничка, как всегда лучшая😍💝💐", - написали пользователи сети.

Напомним, Камалия позировала на руках у двух мужчин, задрав при этом ноги.

«Дорогой друг Эпифанио Лопез с Днём рождения! Считаю, что случайных встреч не бывает, благодарю тебя за наше общее творчество! Реализации тебе в твоих начинаниях, будь счастлив», - говорится в сообщении.

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