Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато виставила напоказ ідеальне тіло у купальнику
Красуня не дарма проводить час за заняттями спортом, і неодноразово доводить це своїми ідеальними формами, пише Politeka.net. На одному з недавніх знімків модель позувала в чорному купальнику.
Ліфчик натягнувся на пишних грудях, а утримували його тонкі бретельки. Груди красуні в обтягуючому купальнику виглядали чудово. Образ завершили окуляри й світлий манікюр.
Чорні плавки натяглися на стегнах ідеальної форми. Крім того, не можна пройти повз пружного живота моделі, а саме - преса з кубиків.
Зірка позувала на краю басейну широко розставивши ноги, через що всі достоїнства фігури напружилися.
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Загалом, фото вийшло гарячим, адже тіло моделі заслуговує тільки похвали, а поза розбурхує свідомості навіть самі невідданих шанувальників.
За 17 годин пост зібрав понад 5000 лайків та багато коментарів.
Модель називали спекотною крихіткою, яка підкорила серця навіки.
"Волога богиня", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Ніколь Амато позувала в гарячій позі на гідроциклі. Красуня стиснула груди руками так, що ті здавалися ще більше.
Тонка талія і пружний живіт - це теж, від чого неможливо відвести погляду. Тіло її було засмаглим і відливало якимось здоровим блиском.
Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато позувала поруч з подружкою в чорному купальнику, який обтягнув її красиві форми. Великі груди підняв вгору ліфчик на тонких бретельках. Плавки мали розрізи з боків, що додавало пікантності образу.
Ніколь злегка розставила ноги й притулилася грудьми до подруги.
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