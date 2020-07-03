Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато виставила напоказ ідеальне тіло у купальнику

Красуня не дарма проводить час за заняттями спортом, і неодноразово доводить це своїми ідеальними формами, пише Politeka.net. На одному з недавніх знімків модель позувала в чорному купальнику.

Ліфчик натягнувся на пишних грудях, а утримували його тонкі бретельки. Груди красуні в обтягуючому купальнику виглядали чудово. Образ завершили окуляри й світлий манікюр.

Чорні плавки натяглися на стегнах ідеальної форми. Крім того, не можна пройти повз пружного живота моделі, а саме - преса з кубиків.

Зірка позувала на краю басейну широко розставивши ноги, через що всі достоїнства фігури напружилися.

Загалом, фото вийшло гарячим, адже тіло моделі заслуговує тільки похвали, а поза розбурхує свідомості навіть самі невідданих шанувальників.

За 17 годин пост зібрав понад 5000 лайків та багато коментарів.

Модель називали спекотною крихіткою, яка підкорила серця навіки.

"Волога богиня", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Ніколь Амато позувала в гарячій позі на гідроциклі. Красуня стиснула груди руками так, що ті здавалися ще більше.

Тонка талія і пружний живіт - це теж, від чого неможливо відвести погляду. Тіло її було засмаглим і відливало якимось здоровим блиском.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато позувала поруч з подружкою в чорному купальнику, який обтягнув її красиві форми. Великі груди підняв вгору ліфчик на тонких бретельках. Плавки мали розрізи з боків, що додавало пікантності образу.

Ніколь злегка розставила ноги й притулилася грудьми до подруги.

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