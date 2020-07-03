Известная американская фитнес-модель Николь Амато выставила напоказ идеальное тело в купальнике

Красотка не зря проводит время за занятиями спортом, и неоднократно доказывает это своими идеальными формами, пишет Politeka.net. На одном из недавних снимков модель позировала в черном купальнике.

Лифчик натянулся на пышной груди, а удерживали его тонкие бретельки. Грудь красотки в обтягивающем купальнике смотрелась превосходно. Образ завершили очки и светлый маникюр.

Черные плавки натянулись на бедрах идеальной формы. Кроме того, нельзя пройти мимо упругого живота модели, а именно - пресса из кубиков.

Звезда позировала на краю бассейна широко расставив ноги, из-за чего все достоинства фигуры напряглись.

В общем, фото получилось горячим, ведь тело модели достойно только похвал, а поза будоражит сознания даже самых непреданных поклонников.

За 17 часов пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

Модель называли жаркой крошкой, которая покорила их сердца навеки.

"Влажная богиня", - написал один из поклонников.

Напомним, Николь Амато позировала в горячей позе на гидроцикле. Красотка сжала грудь руками так, что та казалась еще больше.

Тонкая талия и упругий живот - это тоже, от чего невозможно отвести взгляда. Тело ее было загорелым и отливало каким-то здоровым блеском.

Ранее сообщалось, что Николь Амато позировала рядом с подружкой в черном купальнике, который обтянул ее красивые формы. Большую грудь поднял вверх лифчик на тонких бретельках. Плавки имели разрезы по бокам, что придавало образу пикантности.

Николь слегка расставила ноги и прижалась грудью к подруге.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

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