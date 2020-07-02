На сьогодні українці поспішають в обмінні пункти, в більшості своїй, з однією метою. І це не купівля валюти

Незважаючи на низький "літній" курс, попит на валюту дуже невеликий, кажуть експерти. Валюти в країні багато, але вона нікому не потрібна. Зокрема, українці більше продають долари, ніж скуповують, пише "Сегодня".

Аналітики пов'язують ситуацію з тим, що населення зараз не накопичує, а витрачає заощадження, так і закордонні поїздки цього літа стали для багатьох табу, порівняно з попередніми роками.

"Девальвація триває, тому що в країні дуже багато валюти... Приходить в країну від експорту, в першу чергу – продуктів харчування. Крім того, населення не скуповує валюту, а навпаки, продає. Це теж впливає. Те ж саме – банки. Деякі з них сьогодні навіть не хочуть залучати валютні депозити", - пояснив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

За інформацією експертів, істотних стрибків курсу валют в липні не буде.

Керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній спрогнозував, що до кінця цього місяця долар може досягти позначки в 27 - 27,5 $/грн.

Що стосується ситуації на серпень і осінь, поділився своїми припущеннями глава департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук. За його словами, в серпні, як і в липні, не буде істотних перепадів, курс залишиться на рівні 27 гривень за долар.

До кінця року гривня почне здавати позиції і курс зросте до 28-29 $/грн.

"Це буде пов'язано з двома факторами. Перший – очікуване погіршення торгового балансу за відновлення попиту на імпорт, зростання цін на енергоресурси і прогнозованого падіння цін на руду. Другий фактор – різке зниження Національним банком облікової ставки, яка ще рік тому була 18%, на початок року – 13,5%, а зараз – 6%, і незабаром вона може бути ще трохи знижена", - уточнив аналітик.

Нагадаємо, курс валют на сьогодні, 2 липня, виглядає наступним чином: долар торгується по 2677 за стодоларову банкноту, хоча до цього вона коштувала 2666,76 гривні (+10,24).

Нагадаємо, долар здивує вже в перших числах липня: чого чекати українцям, названий новий курс.

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