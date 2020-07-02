Відома співачка Тіна Кароль показала, як виглядає її доглянутий сад з трояндами

Артистка показала, як відпочиває вдома у власному саду без макіяжу і в зручному джинсовому костюмі.

Тіна не боїться показати себе справжню – незважаючи на те, що зірка є справжньою улюбленицею публіки, вона не женеться за популярністю і любить показувати себе без прикрас, макіяжу і сценічних жарких образів, повідомляє Politeka.

Не так давно вона вразила образами на концерті в Одесі, який чекала багато тижнів. Тіна з'явилася в ідеальних нарядах і посвітила стрункою фігурою. А сьогодні у розділі Сторі Instagram вона показала, як відпочиває в саду і помилувалася своїми численними рожевими трояндами.

Так, співачка вирішила знову похвалитися своїми садівницькими досягненнями. Вона опублікувала в Сторіс кілька відео, на яких відображені троянди різних сортів і розміру, а також є відео, де Тіна сама стоїть перед квітами і милується ними з яскравою посмішкою на обличчі.

Також на сторінці "Фантіни" в Instagram з'явилася серія кадрів з виступу зірки, а також яскраві фото в її модному образі. Тіна позувала в ноюдовом сукні з мереживами чорного кольору, а також доповнила свій образ природним макіяжем з такими ж нюдовыми губами.

«Що стало гаряче💥💣 #ТинаКароль #TinaKarol», - собощается під стильним кадром.

Шанувальники тут же відповіли:

«Я, дивлюся в очі, я дивлюся тільки в очі. 😂😂❤️😍😍🔥🔥🔥», «Красиві очі, чи не так? 😂😂», «Несіть вогнегасник 🔥🤤», «Улюблений ракурс кучерявого🙄🥵», «у мене поплавився екран, спасибі, Тіна😍🔥», «Мама-кішка, улюблена поза 😻🙈🔥», «Найкращаааа 😍 🔥 Сумую за цією атмосферою 😍», «чому ГАРЯЧО????!!!! ВОна нічній сооочці, все і всьо дихає, якраз акурат!», «Це просто щось не реальне 🔥🔥🔥», «наша Тіна завжди богиня красуня❤️».

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