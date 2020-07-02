Известная певица Тина Кароль показала, как выглядит ее ухоженный сад с розами
Артистка показала, как отдыхает дома в собственном саду без макияжа и в удобном джинсовом костюме.
Тина не боится показать настоящую себя – несмотря на то, что звезда является настоящей любимицей публики, она не гонится за популярностью и любит показывать себя без украшений, макияжа и сценических жарких образов, сообщает Politeka.
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Не так давно она впечатлила образами на концерте в Одессе, который ждала много недель. Тина предстала в идеальных нарядах и посветила стройной фигурой. А сегодня в разделе Стори в Инстаграм она показала, как отдыхает в саду и полюбовалась своими многочисленными розовыми розами.
Так, певица решила снова похвастаться своими садоводческими достижениями. Она опубликовала в Сторис несколько видео, на которых запечатлены розы разных сортов и размера, а также есть видео, где Тина сама стоит перед цветами и любуется ими с яркой улыбкой на лице, словно "купается в любви".
Также на странице "ФанТина" в Инстаграм появилась серия кадров с выступления звезды, а также яркие фото в ее модном образе. Тина позировала в ноюдовом платье с кружевами черного цвета, а также дополнила свой образ естественным макияжем с такими же нюдовыми губами.
«Что -то стало горячо💥💣 #ТинаКароль #TinaKarol», - собощается под стильным кадром.
Поклонники тут же ответили:
«Я, смотрю в глаза, я смотрю только в глаза. 😂😂❤️😍😍🔥🔥🔥», «Красивые глаза, не так ли? 😂😂», «Несите огнетушитель 🔥🤤», «Любимый ракурс кудрявого🙄🥵», «у меня поплавился экран, спасибо, Тина😍🔥», «Мама-кошка, любимая поза 😻🙈🔥», «Найкращаааа 😍 🔥 Скучаю за цією атмосферою 😍», «чому ГАРЯЧО????!!!! ВОна нічній сооочці, все і всьо дихає, якраз акурат!», «Это просто что то не реальное 🔥🔥🔥», «Тина наша всегда богиня красотка❤️».
Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".
Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".
Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".