Популярна американська фітнес-модель Ана Чері вирішила порадувати шанувальників і блиснула бездоганною фігурою в тісному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Щасливого 1 липня! Сподіваюся, це буде нормальний місяць. Хто зі мною згоден?» — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Чері позує сидячи на сходинках в тісному білому вбранні, який, здається, зараз розірветься з-за значних обсягів знаменитості. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Дуже красиво», «чортиця, хороша, до нескінченності», «бомбезна», «божественний вигляд», «дуже красива», «Ана, ти гаряча як вогонь!», «гаряча жінка», «красотулька!», «суперська, космос», - пишуть вони.

До цього ми писали, що американська фітнес-модель Ана Чері активно займається спортом, щоб підтримати свою неймовірну фігуру.

Красуня регулярно публікує фото і відео зі спортзалу, і в цей раз теж не змогла втриматися.

Модель з'явилася в чорному топі з довгими рукавами та рожевих легінсах. Останні обтягнули її пружні сідниці, а також рельєфні ноги. П'ята точка Ані виглядає чудово, тому вона вирішила поділитися, як досягла такого результату.

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