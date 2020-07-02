Популярная американская фитнес-модель Ана Чери решила порадовать поклонников и сверкнула безупречной фигурой в тесном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Счастливого 1 июля! Надеюсь, это будет нормальный месяц. Кто со мной согласен?» — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Чери позирует сидя на ступеньках в тесном белом наряде, который, кажется, сейчас разорвется из-за внушительных объемов знаменитости. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Очень красиво», «чертовка, хороша, до безконечности», «бомбезная», «божественный вид», «очень красивая», «Ана, ты горяча как огонь!», «горячая женщина», «красотулька!», «суперская, космос», - пишут они.

До этого мы писали, что американская фитнес-модель Ана Чери активно занимается спортом, чтобы поддержать свою невероятную фигуру.

Красотка регулярно публикует фото и видео из спортзала, и в этот раз тоже не смогла удержаться.

Модель предстала в черном топе с длинными рукавами и розовых леггинсах. Последние обтянули ее упругие ягодицы, а также рельефные ноги. Пятая точка Аны выглядит превосходно, поэтому она решила поделиться, как достигла такого результата.

Напомним, непревзойденная Ана Чери в чулках довела до безумия своими сочными формами

А еще Politeka писала, что раскованная Ана Чери показала неприличные места в прозрачном

Также Politeka сообщала, что горячая Ана Чери без одежды показала свое самое главное сокровище