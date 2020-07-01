Останнім часом серед молоді Instagram відходить на другий план, і деякі діти зіркових батьків перекочовують в TikTok у пошуках нової аудиторії

Politeka.net пропонує подивитися, що на своїх сторінках в популярній соцмережі розміщують дочки Ані Лорак і Анни Сєдокової, а також юна онука легендарної Софії Ротару.

9-річна донька Ані Лорак від турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу вже кілька місяців активно сидить у TikTok. Софія показує на відео, як відпочиває зі своїми друзями, кривляється разом з мамою, танцює під відомі хіти, показує свої обновки.

Слідом за дочкою і сама Ані Лорак зареєструвалася в TikTok, у неї вже більше 200 тисяч підписників. У Софії всього 676.

15-річна дочка співачки Анни Сєдокової Аліна Белькевич — старий користувач TikTok, вона завела свій аккаунт ще в 2017 році, коли сервіс називався Musical.ly. Майже 10-тисячній аудиторії дочка Сєдокової показує модні танці і смішні життєві сценки. У кадрі також іноді з'являється зіркова мама дівчини.

19-річна Соня Євдокименко, яка успішно будує модельну кар'єру, а також по стопах своєї бабусі Софії Ротару почала записувати пісні під іменем Sofia Eve, вже майже зібрала 50 тисяч підписників у TikTok.

Онука Ротару любить похвалитися ідеальною фігурою і чудовою пластикою, танцюючи під іноземні хіти, часто піднявши футболку. Софію Михайлівну на відео онуки, звичайно ж, не побачити, зате в кадрі частенько з'являється Анатолій Євдокименко, брат дівчини.

Нагадаємо, юна онука Ротару без штанів задерла ноги прямо у вікно машини: "Нічого собі ракурс".

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