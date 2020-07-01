В последнее время среди молодежи Instagram отходит на второй план, и некоторые дети звездных родителей перекочевывают в TikTok в поисках новой аудитории

Politeka.net предлагает посмотреть, что на своих страницах в популярной соцсети размещают дочери Ани Лорак и Анны Седоковой, а также юная внучка легендарной Софии Ротару.

9-летняя дочь Ани Лорак от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу уже несколько месяцев активно сидит в TikTok. София показывает на видео, как отдыхает со своими друзьями, кривляется вместе с мамой, танцует под известные хиты, показывает свои обновки.

Вслед за дочерью и сама Ани Лорак зарегистрировалась в ТикТоке, у нее уже больше 200 тысяч подписчиков. У Софии всего 676.

15-летняя дочь певицы Анны Седоковой Алина Белькевич — старый пользователь TikTok, она завела свой аккаунт еще в 2017 году, когда сервис назывался Musical.ly. Своей почти 10-тысячной аудитории дочь Седоковой показывает модные танцы и смешные житейские сценки. В кадре также иногда появляется звездная мама девушки.

19-летняя Соня Евдокименко, которая успешно строит модельную карьеру, а также по стопам своей бабушки Софии Ротару начала записывать песни под именем Sofia Eve, уже почти собрала 50 тысяч подписчиков в TikTok.

Внучка Ротару любит похвастаться идеальной фигурой и отличной пластикой, танцуя под иностранные хиты, часто приподняв футболку. Софию Михайловну на видео внучки, конечно же, не увидеть, но зато в кадре частенько появляется Анатолий Евдокименко, брат девушки.

Напомним, юная внучка Ротару без штанов задрала ноги прямо в окно машины: "Ничего себе ракурс".

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