Черный цвет во все времена считается классикой, поэтому наши звезды не могут его игнорировать

Красотки выбирают различные наряды и черный всегда присутствует в их гардеробах, передает Politeka.net. Давайте посмотрим, как выглядят красотки в черном.

Певица Ани Лорак нарядилась в облегающее платье с глубоким декольте и пикантными вырезами по бокам. Стоит отметить, что звезда выглядит роскошно в платье, ведь она активно занимается спортом и следит за питанием.

Тина Кароль в черном топе и длинной юбке посветила упругими местами. Наряд откровенный, однако при этом образ остается каким-то нежным.

Бывшая участница "ВИА Гры" Вера Брежнева похвасталась формами в платье на тонких бретельках и с огромным бантом на груди. Образ получился очень стильным.

Еще одна экс-"виагринка" подчеркнула пышную грудь платьем необычного кроя. Черная ткань обтянула прелести, что нельзя не заметить.

Наталья Могилевская не упускает возможности похвастаться стройным телом. Черное платье с декольте и массивным украшением на шее - от красотки невозможно оторваться.

Напомним, Ани Лорак поблагодарила всю свою «dream team».

«Приятно получать такие новости из Европы! «В субботу, 20 июня, состоялся предпоследний выпуск #EurovisionAgain, в рамках которого был показан гранд-финал 2008 года. Все участники остались прежними, однако зрители проголосовали за нового победителя – "Shady Lady" Ани Лорак…», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль удивила поклонников позитивным образом во время чувственной фотосессии - певица примерила лишь белоснежную рубашку без белья, да еще и оставила ту расстегнутой.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".