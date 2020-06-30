Названа реальна зарплата в Україні за травень цього року

30 червня стали відомі дані Держстатистики, які стосуються зарплат, передає Politeka.net. Так, реальна зарплата в травні виросла на 1,4%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. А в порівнянні з квітнем 2020 року - сума зарплат стала більше на 0,8%.

У травні середня зарплата склала 10 542 грн - це у 2,2 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн).

Розмір номінальної зарплати порівняно з квітнем став більше на 1,1%, а за рік (рахуючи від травня 2019-го) - на 3,0%.

У Києві рівень зарплати в травні склав 15 191 грн - це найвищий показник в Україні, а найнижчий 7921 грн - у Чернівецькій області.

В розрахунок не бралися зарплати в тимчасово окупованого Криму і частин окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Раніше ми писали, що в Україні в три етапи хочуть підвищити розмір мінімальної зарплати з 4 723 до 6 500 гривень.

Нагадаємо, 1 липня зросте величина прожиткового мінімуму, який вплине і на інші виплати.

Якщо зараз працездатні особи отримують від держави 2102 гривні, з 1 липня розмір виплати буде підвищений до 2197 гривень.

А максимальна допомога по безробіттю становитиме 8788 грн.

Раніше повідомлялося, що в “Звіті про фінансову стабільність” НБУ кажуть - навесні 2020 року припинилося зростання реального наявного доходу домогосподарств. У квітні вперше з березня 2016 року реальна зарплата зменшилася на 0,5% р/р через низьку ділову активність і менший попит на робочу силу.

Нагадаємо, зарплати до кінця 2020 року різко зміняться, з'явився прогноз НБУ: що чекає українців.

Як повідомляла Politeka, українці отримали нові виплати, важливу заяву Фонду соцстраху: до 100% від зарплати.

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