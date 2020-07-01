Стало відомо, скільки тепер будуть отримувати пенсіонери після нової індексації

Про це пише Апостроф.

Вже з сьогоднішнього дня, 1 липня, розмір мінімальної пенсії виросте на 74 гривні.

Саме таку доплату отримають близько 3 мільйонів українських пенсіонерів - більше чверті від їх загальної кількості.

Більш того, автоматично зросте розмір максимальної пенсії, яка на сьогоднішній день становить 10 прожиткових мінімумів. Її розмір автоматично збільшується з 16380 до 17120 гривень. Щасливчиків, які отримують таку пенсію, в Україні близько 20 тисяч чоловік.

З 1 липня також буде перераховано надбавка за понаднормовий стаж. Чоловіки, у яких за плечима понад 35 років, або жінки з 30-річним стажем, отримають щомісячні доплати в розмірі 1% від мінімальної пенсії (74 копійки) за кожний додатковий рік.

Також з сьогоднішнього дня зміниться розмір виплати українських донорів. Їх надбавки становлять 10% від розміру прожиткового мінімуму, і після індексації виплата зросте до 211,8 гривень.

Раніше ми розповідали про те, що українці залишилися без обіцяних виплат після індексації.

В ПФУ раніше попереджали, що сума пенсій в середньому зросте на 11%, але не всі пільговики зрозуміли, як саме буде зроблений перерахунок.

Українці задавалися питанням, чому обіцяна надбавка у розмірі 11%, яку їм обіцяли до пенсійних виплат, так і не була виплачена. У ПФУ спробували пояснити, що надбавка виявляється стосувалася не мінімальних пенсій.

«Підвищення пенсій на 11% стосується не мінімальних пенсій, а середньої зарплати, з якої формується пенсійні виплати. Тому не чекайте цього підвищення. Був створений новий коефіцієнт, але він не передбачає надбавку в розмірі 11%. Вам слід почекати ще трохи: починаючи з першого липня мінімальний розмір пенсії підвищиться до 1712 гривень», — пояснили представники фонду.

Нагадаємо, українцям перерахують пенсії та інші виплати, хто отримає більше грошей

Як повідомляла Politeka, Індексація виплат на 11%: українці залишилися без грошей, в Пенсійному фонді назвали причину

Також Politeka писала, що масова затримка пенсій, українців попередили, хто не отримає гроші в термін