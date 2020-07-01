З 1 липня в Україні зміниться низка виплат, які прив'язані до прожиткового мінімуму

Крім цього, як передає Politeka.net, будуть введені нові штрафи і нові тарифи.

Згідно з прогнозами економістів, у липні ми можемо побачити зростання курсу долара. Відзначається, що за 1 долар в липні ми будемо віддавати 27 гривень.

З другого місяця літа в Україні будуть жорстко штрафувати водіїв, які сідають за кермо в нетверезому стані. Їх зможуть притягати до кримінальної відповідальності, а штрафи суттєво зростуть. Якщо раніше п'яних водіїв могли оштрафувати на 10 тисяч гривень, зараз штраф збільшиться до 17-34 тисяч гривень, а при повторному порушенні – до 51 тисячі.

З 1 липня в Україні зросте прожитковий мінімум. Заплановано підвищення на 71 гривню. Так як до цієї цифри прив'язано багато виплат в Україні, вони також будуть перераховані. Наприклад, субсидії. Якщо дохід родини не змінився, їм повинні платити більше. Крім цього, зросте податок для першої групи платників єдиного податку, так як він теж прив'язаний до прожиткового мінімуму.

З першого числа українцям доведеться платити абонентську плату за газ. Тариф буде встановлюватися окремо для кожного регіону, в залежності від того, скільки газу споживає домогосподарство. Відзначається, що в середньому платіжки в своїх будинках зростуть на 23-24 гривні.

1 липня будуть підвищені також пенсії. Через зміни прожиткового мінімуму будуть підвищені мінімальна і максимальна пенсії – від 1712 до 17 120 гривень. Наголошується, що це підвищення закладено в бюджет, тому затримок бути не повинно.

Нагадаємо, що відбудеться масштабний перерахунок виплат, кому додадуть вже в липні: «Більше 8 тисяч гривень».

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