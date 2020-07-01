Хрещена подарувала дочці Світлани Лободи к крихітку мальтіпу, яку назвали Лоло. А зараз, коли дочка співачки захотіла ще одну собаку, Лобода запитала у шанувальників поради, яку породу вибрати, щоб була добра і катала Тільду.

У телеведучої Лесі Никитюк є собака Рафаель (скорочено Рафік). Никитюк нерідко бере його з собою на зйомки, наприклад, на шоу «Хто зверху».

У скандальної співачки MARUV є бульдог на прізвисько Ізольда, артистка навіть створила для собаки окрему Instagram-сторінку. Крім цього співачка часто буває в притулках для тварин, допомагаючи безпритульним собакам і кішкам знайти дім.