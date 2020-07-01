Незважаючи на постійні зйомки, гастролі і незручний графік, багато знаменитостей все ж наважуються завести домашніх улюбленців
Politeka.net вирішила згадати, в кого із зірок є собаки, і показати їх найяскравіші фото.
Українська співачка та екс-зірка Playboy Даша Астаф'єва є щасливою власницею відразу двох собак — сіба-іну Чічіко і Луни.
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Настя Каменських і Потап живуть з білосніжною французької болонкою породи бішон фрізе на прізвисько Мімі, що в перекладі з італійської означає "кохана".
Родина співачки Анни Сєдокової і її молодого коханого, баскетболіста Яніса Тімми, нещодавно збільшилася - пара завела собаку породи американський буллі. Мамба приїхав до зіркового сімейства з каліфорнійського розплідника.
Хрещена подарувала дочці Світлани Лободи к крихітку мальтіпу, яку назвали Лоло. А зараз, коли дочка співачки захотіла ще одну собаку, Лобода запитала у шанувальників поради, яку породу вибрати, щоб була добра і катала Тільду.
У телеведучої Лесі Никитюк є собака Рафаель (скорочено Рафік). Никитюк нерідко бере його з собою на зйомки, наприклад, на шоу «Хто зверху».
У скандальної співачки MARUV є бульдог на прізвисько Ізольда, артистка навіть створила для собаки окрему Instagram-сторінку. Крім цього співачка часто буває в притулках для тварин, допомагаючи безпритульним собакам і кішкам знайти дім.
Нагадаємо, Леся Нікітюк в одних трусах прогулялася по причалу, фото нітрохи не гірше Полякової і Каменських.
Як повідомляла Politeka, фігуриста Астаф'єва переборщила з декольте, груди довелося тримати руками.
Також Politeka писала, що MARUV, Кухар, Андраде і інші зірки показали, як підкорюють українські курорти: топ літніх фото.